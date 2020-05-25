الملك سلمان: نرى الأملَ في قادم أيَّامنا متحلين بالعزم والإيجابية لتجاوز البلاء

حمد الله على حلول عيد الفطر المبارك
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «إننا نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كلَّ بلاء».
وأضاف الملك بتغريدة عبر «تويتر»: «نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه».
متابعا: «نسأل الله أن يُعيده علينا، وعلى العالم أجمع، ونحن أعز شأناً، وأحسن حالاً. وكل عام وأنتم بخير».
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