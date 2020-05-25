بالصور.. «بلدية الدلم» توزع 8000 هدية على الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزعت بلدية محافظة الدلم أكثر من 8000 هدية على أهالي المحافظة ومراكزها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن البلدية أطلقت ثلاث مبادرات تحت «شعار عيد الدلم فرحة»، وخصصت الأولى منها لأهالي المحافظة والثانية لرجال الأمن ومنسوبي الصحة والثالثة لمنازل المحافظة، وتم من خلالها توزيع أكثر من ثلاثة آلاف عيدية للأهالي وما يزيد على خمسة آلاف شتلة زراعية لسكان المحافظة لزراعتها في منازلهم، وذلك ضمن خطط البلدية في دعم التشجير.

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وأكد «العايد» أن البلدية راعت بدقة عالية أثناء توزيع هدايا العيد الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، مشيرًا إلى أنها وضعت أيضًا خطة للعمل خلال أيام العيد اشتملت على مهام الإدارة الصحية والرقابة على المحلات التجارية، وأعمال النظافة ومكافحة الحشرات بهدف متابعة كل الأعمال المرتبطة بالصحة العامة وكذلك متابعة الرقابة على المنشآت التجارية، داعيًّا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة.

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