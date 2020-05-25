بالفيديو.. أمانة جدة «تُعايد» المواطنين باستكمال تخصيص 15 ألف قطعة أرض

تنفيذًا للأوامر السامية
أعلن المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، اليوم الأحد، عن استكمال وسرعة تخصيص 15 ألف قطعة أرض للمواطنين، تنفيذًا للأوامر السامية الكريمة، ومعايدةً على المواطنين.
وقال البقمي خلال اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية، إنه تم تخصيص 10 آلاف قطعة أرض أخرى للمواطنين، مشيرًا إلى أن أمانة جدة حرصت على تخصيص هذا الأراضي بتوجيه من الأمين العام صالح التركي، لتكون بمنزلة عيدية للمواطنين من ولاة الأمر، حفظهم الله.
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