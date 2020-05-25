اخبار السعوديه

القيادة تهنّئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ببرقيتين من الملك وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية - عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

Advertisements

كما بعث الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق مزيدًا من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضا:
الملك وولي العهد يهنئان عبدالله الثاني بذكرى استقلال الأردن
السفير الأمريكي لدى السعودية يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك
القيادة تهنئ الرئيس «أسياس أفورقي» بذكرى استقلال إريتريا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنّئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا