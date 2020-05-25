القيادة تهنّئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

ببرقيتين من الملك وولي العهد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق مزيدًا من التقدم والازدهار.
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