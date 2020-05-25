بالصور.. ولي العهد مُهَنِّئًا منسوبي «الدفاع» بالعيد: مقبلون على خير بهمتكم

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك عبر اتصال مرئي، بمشاركة كل من الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.



وعبَّر ولي العهد عن تمنياته بأن يعيد الله هذا العيد على الجميع والمملكة، سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة، قائلا: فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا؛ بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل، إن شاء الله دائمًا من سنة إلى سنة، مبدياً رغبته بنقل تحياته للجميع.

كما نقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولولي العهد بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن القوات المسلحة وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية القتالية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة ولي العهد ونائب وزير الدفاع.

اقرأ أيضا:

«عاجل» وثقته بالفيديو.. سعوديات يحتفلن على طريقتهن بأول أيام العيد

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: العيد فرصة للصفح والتخلص من الأحقاد

بالصور.. مواطنون يتفاعلون مع قرار صلاة العيد بالمنازل للحد من كورونا

