في ظل التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا

وثقت «عاجل» بالفيديو احتفال عدد من السعوديات بأول أيام عيد الفطر المبارك الذي يبدو مختلفًا عن الأعياد الماضية بسبب جائحة كورونا. وقالت أم سديم: «إني رغم ألم فراقي لأهلي الموجودين بمدينه أخرى، لا بد من أن أحتفل بالعيد وأفرح؛ لأنه شعيرة من شعائر الله». Advertisements أما سميرة راجح (المصابة بالسكر والضغط) التي تعتزل الشارع منذ جائحة كورونا فقالت: «شغَّلت تكبيرات العيد بمنزلي، واحتفلت ككل عام». وأضافت: «لا بد من الفرح بالعيد رغم كل شيء»، فيما أكدت مجموعة من المواطنات لـ«عاجل» أنه برغم الحظر لا بد من إدخال الفرح على قلوب الأطفال والاحتفال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «عاجل» وثقته بالفيديو.. سعوديات يحتفلن على طريقتهن بأول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.