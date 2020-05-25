السعودية اليوم / اليابان ترفع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا



طوكيو 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

رفعت اليابان اليوم حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل للحد من انتشار جائحة فيروس

وأنهى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى وإقليم هوكايدو بشمال البلاد، وهي آخر المناطق المتبقية في البلاد التي كانت في حالة تأهب قصوى.

وتأتي هذه الخطوة قبل ستة أيام من الموعد المتوقع، حيث كان من المقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية في البداية حتى 31 مايو.

// انتهى //

13:39ت م

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طوكيو 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسرفعت اليابان اليوم حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) قبل الموعد المحدد بستة أيام.وأنهى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى وإقليم هوكايدو بشمال البلاد، وهي آخر المناطق المتبقية في البلاد التي كانت في حالة تأهب قصوى.وتأتي هذه الخطوة قبل ستة أيام من الموعد المتوقع، حيث كان من المقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية في البداية حتى 31 مايو.// انتهى //13:39ت م0042

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