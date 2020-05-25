السعودية اليوم / الفلبين تسجل 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية، 284 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها، أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 74 حالة.

// انتهى //

13:36ت م

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مانيلا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسسجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية، 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 14319 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها، أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 74 حالة.// انتهى //13:36ت م0041

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