السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 479 إصابة جديدة بفيروس

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن البلاد شهدت 19 وفاة جديدة جراء الفيروس مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1391.

// انتهى //

12:56ت م

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جاكرتا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الإندونيسية 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22750.وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن البلاد شهدت 19 وفاة جديدة جراء الفيروس مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1391.// انتهى //12:56ت م0039

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