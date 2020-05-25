السعودية اليوم / إغلاق مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنع التجوال والتجمعات في الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا



بيروت 2 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أغلقت القوة الأمنية المشتركة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، اليوم ، مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، ومنعت التجوال والتجمعات في الأماكن العامة للوقاية من فيروس

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، إن إعادة التشديد في الإجراءات الوقائية وإغلاق مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، يأتي ضمن سياق الخطوات والإجراءات المتبعة من أجل الحماية والسلامة العامة والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الجمعية في بيان لها ، أن الحالات الأربعة المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا في برج البراجنة تم عزلها وتخضع للفحوصات والاجراءات الطبية ، وطلبت من اللاجئين الفلسطينيين، توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التجمع.

// انتهى //

11:59ت م

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بيروت 2 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأغلقت القوة الأمنية المشتركة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، اليوم ، مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، ومنعت التجوال والتجمعات في الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد – 19 ، بعد ظهور حالات اشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد في مخيم برج البراجنة قرب بيروت.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، إن إعادة التشديد في الإجراءات الوقائية وإغلاق مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، يأتي ضمن سياق الخطوات والإجراءات المتبعة من أجل الحماية والسلامة العامة والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.وأكدت الجمعية في بيان لها ، أن الحالات الأربعة المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا في برج البراجنة تم عزلها وتخضع للفحوصات والاجراءات الطبية ، وطلبت من اللاجئين الفلسطينيين، توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التجمع.// انتهى //11:59ت م0034

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