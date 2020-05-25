السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها



الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

11:03ت م

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الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:03ت م0027

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