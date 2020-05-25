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سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الاثنين، 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 31960.
ووفق رويترز: قالت الوزارة في بيان إن هذا العدد المنخفض للحالات اليوم الاثنين يرجع في جزء منه إلى انخفاض عدد الفحوص التي أجريت.
وأضافت الوزارة أن الغالبية العظمى لحالات الإصابة الجديدة هي لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين من مواطني سنغافورة أو الحاصلين على إقامة دائمة.فيروس كورونا الجديد
سنغافورة.. تسجيل 344 إصابة جديدة بكوفيد-19صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-25
سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الاثنين، 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 31960.
ووفق رويترز: قالت الوزارة في بيان إن هذا العدد المنخفض للحالات اليوم الاثنين يرجع في جزء منه إلى انخفاض عدد الفحوص التي أجريت.
وأضافت الوزارة أن الغالبية العظمى لحالات الإصابة الجديدة هي لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين من مواطني سنغافورة أو الحاصلين على إقامة دائمة.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
12:58 PM
الصحة: ارتفعت الحالات في البلاد إلى 31960
سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الاثنين، 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 31960.
ووفق رويترز: قالت الوزارة في بيان إن هذا العدد المنخفض للحالات اليوم الاثنين يرجع في جزء منه إلى انخفاض عدد الفحوص التي أجريت.
وأضافت الوزارة أن الغالبية العظمى لحالات الإصابة الجديدة هي لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين من مواطني سنغافورة أو الحاصلين على إقامة دائمة.
، سنغافورة.. تسجيل 344 إصابة جديدة بكوفيد-19 ،
المصدر : الخليج 365
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