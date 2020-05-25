محمد بن مسعود - الدمام - الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات بلغت 4021 حالة سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 138845 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن ذلك بعد تسجيل 154 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 57721 حالة.الهند فيروس كورونا الجديد الهند تسجل 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-25 سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 138845 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن ذلك بعد تسجيل 154 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 57721 حالة. Advertisements 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 12:48 PM الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات بلغت 4021 حالة الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات بلغت 4021 حالة سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 138845 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن ذلك بعد تسجيل 154 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 57721 حالة. ، الهند تسجل 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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