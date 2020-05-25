محمد بن مسعود - الدمام - أتاح تطبيق توكلنا خدمة تصريح رياضة المشي ضمن خدماته خلال منع التجول. وأتيحت الخدمة الجديدة بعد تحديث التطبيق اليوم. ويتاح من خلال الخدمة إصدار تصريح لممارسة رياضة المشي لمدة 60 دقيقة داخل نطاق الحي السكني بمسافة 1 كيلومتر من موقع سكن طالب التصريح. تطبيق توكلنا تطبيق توكلنا تطبيق توكلنا يضيف خدمة تصريح رياضة المشي: ٦٠ دقيقة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-05-25 أتاح تطبيق توكلنا خدمة تصريح رياضة المشي ضمن خدماته خلال منع التجول. وأتيحت الخدمة الجديدة بعد تحديث التطبيق اليوم. ويتاح من خلال الخدمة إصدار تصريح لممارسة رياضة المشي لمدة 60 دقيقة داخل نطاق الحي السكني بمسافة 1 كيلومتر من موقع سكن طالب التصريح. Advertisements 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 12:44 PM اخر تعديل 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 12:56 PM أتاح تطبيق توكلنا خدمة تصريح رياضة المشي ضمن خدماته خلال منع التجول. وأتيحت الخدمة الجديدة بعد تحديث التطبيق اليوم. ويتاح من خلال الخدمة إصدار تصريح لممارسة رياضة المشي لمدة 60 دقيقة داخل نطاق الحي السكني بمسافة 1 كيلومتر من موقع سكن طالب التصريح. ، تطبيق توكلنا يضيف خدمة تصريح رياضة المشي: ٦٠ دقيقة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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