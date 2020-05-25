، "فيصل بن خالد" يهنئ القيادة بعيد الفطر: أسأل الله أن يمدكم بالعون ،

محمد بن مسعود - الدمام - سائلًا المولى أن يحفظ بلادنا من البلاء ويديم عليها نعمة الأمن

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، كما أسأل المولى عز وجل أن يجعل ما تقدمونه في سبيل الحفاظ على بلادنا والإنسان في ظل هذه الجائحة في موازين أعمالكم، وأن يحفظ بلادنا من البلاء ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمدكم بالعون والتأييد لكل ما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويمد في عمركم على طاعته، وكل عام وأنتم بخير.الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز عيد الفطر