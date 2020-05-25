، بالاتصال المرئي.. نائب أمير جازان يعايد المرضى والكوادر الطبية بالمستشفيات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
هنّأ الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، عن بُعد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة والكوادر الطبية والإدارية بها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واطلع عن بُعد على سير العمل بمختلف الأقسام، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن الخدمات المقدمة للمرضى والمنومين، وتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.
ونوّه نائب أمير منطقة جازان بما تبذله الدولة -ممثلة في القطاع الصحي- من خدمات متطورة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لضمان سلامة المواطن والوطن؛ سائلًا الله تعالى أن يمنّ على المرضى بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخير والبركات.
والْتقى عبر الاتصال المرئي عددًا من منسوبي المستشفيات والكوادر الطبية والإدارية بالمنطقة، مقدرًا الجهود المبذولة لخدمة المرضى، ومقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مؤكدًا حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصيًّا على توفير كل ما يضمن راحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز
بالاتصال المرئي.. نائب أمير جازان يعايد المرضى والكوادر الطبية بالمستشفياتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-25
هنّأ الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، عن بُعد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة والكوادر الطبية والإدارية بها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واطلع عن بُعد على سير العمل بمختلف الأقسام، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن الخدمات المقدمة للمرضى والمنومين، وتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.
ونوّه نائب أمير منطقة جازان بما تبذله الدولة -ممثلة في القطاع الصحي- من خدمات متطورة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لضمان سلامة المواطن والوطن؛ سائلًا الله تعالى أن يمنّ على المرضى بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخير والبركات.
والْتقى عبر الاتصال المرئي عددًا من منسوبي المستشفيات والكوادر الطبية والإدارية بالمنطقة، مقدرًا الجهود المبذولة لخدمة المرضى، ومقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مؤكدًا حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصيًّا على توفير كل ما يضمن راحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
11:46 AM
نوّه بما تبذله الدولة من خدمات متطورة إنفاذًا لتوجيهات الملك لسلامة المواطن والوطن
هنّأ الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، عن بُعد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة والكوادر الطبية والإدارية بها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واطلع عن بُعد على سير العمل بمختلف الأقسام، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن الخدمات المقدمة للمرضى والمنومين، وتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.
ونوّه نائب أمير منطقة جازان بما تبذله الدولة -ممثلة في القطاع الصحي- من خدمات متطورة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لضمان سلامة المواطن والوطن؛ سائلًا الله تعالى أن يمنّ على المرضى بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخير والبركات.
والْتقى عبر الاتصال المرئي عددًا من منسوبي المستشفيات والكوادر الطبية والإدارية بالمنطقة، مقدرًا الجهود المبذولة لخدمة المرضى، ومقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مؤكدًا حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصيًّا على توفير كل ما يضمن راحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
، بالاتصال المرئي.. نائب أمير جازان يعايد المرضى والكوادر الطبية بالمستشفيات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالاتصال المرئي.. نائب أمير جازان يعايد المرضى والكوادر الطبية بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.