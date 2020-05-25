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"الأرصاد" تنبه و"المدني" تحذر.. أمطار ورياح على الباحة وبلجرشي

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محمد بن مسعود - الدمام - حالة تستمر حتى الساعة 8 مساء مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهات الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .حالة الطقس الأرصاد الباحة

"الأرصاد" تنبه و"المدني" تحذر.. أمطار ورياح على الباحة وبلجرشي

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-05-25

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهات الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

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25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441

11:45 AM

حالة تستمر حتى الساعة 8 مساء مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهات الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

، "الأرصاد" تنبه و"المدني" تحذر.. أمطار ورياح على الباحة وبلجرشي ،
المصدر : الخليج 365

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