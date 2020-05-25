- 1/3
- 2/3
- 3/3
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهات الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .حالة الطقس الأرصاد الباحة
"الأرصاد" تنبه و"المدني" تحذر.. أمطار ورياح على الباحة وبلجرشيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-25
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهات الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
11:45 AM
حالة تستمر حتى الساعة 8 مساء مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهات الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .
، "الأرصاد" تنبه و"المدني" تحذر.. أمطار ورياح على الباحة وبلجرشي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه و"المدني" تحذر.. أمطار ورياح على الباحة وبلجرشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.