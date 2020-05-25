شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يوضح ضوابط استخدام تصريح رياضة المشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح تطبيق توكلنا أن تصريح رياضة المشي يكون فترة المنع أثناء منع التجول الجزئي وفي أي وقت أثناء منع التجول الكلي لمدة ساعة ومرة باليوم. أوضح تطبيق توكلنا أن تصريح رياضة المشي يكون فترة المنع أثناء منع التجول الجزئي وفي أي وقت أثناء منع التجول الكلي لمدة ساعة ومرة باليوم. وأضاف أن التصريح محدود بنطاق 1كلم من السكن ويشترط مرور 12 ساعة على الطلب السابق والتواجد في السكن عند الطلب وعدم استخدام المركبة نتمنى لك دوام الصحة والعافية.

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