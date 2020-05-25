شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات تتطلب تنفيذ رؤية الملك سلمان في 2015 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، اليوم الاثنين، أن التحديات تتطلب التعاون تنفيذًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في عام 2015.

وأوضح نايف الحجرف بمناسبة مرور 39 عاما على تأسيس مجلس التعاون، أن التحدي الذي يواجه مسيرة مجلس التعاون ما فرضه الفيروس المستجد من تحديات كبيرة طالت جميع مناحي الحياة وأثرت على البشرية جمعاء.

وأشار أمين مجلس التعاون الخليجي، إلى أن ذلك يتطلب كمنظومة مجلس تعاون تعزيز العمل المشترك والاستعداد الجماعي للتعامل مع عالم ما بعد كورونا بأبعاده الاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية والعمالية والاستراتيجية.