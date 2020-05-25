شكرا لمتابعة خبر عن مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تطبيق " توكلنا " المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، اليوم الاثنين، أنه بإمكان الأطفال الأقل من عمر 15 عاماً الخروج بدون تصريح برفقة أقاربهم، في حالة الضرورة فقط.
ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب التطبيق عبر تويتر، حول إمكانية اصطحاب أبناء أخيه تحت 15 عاماً؛ ليجيب التطبيق بأنه يشترط أن يكون القريب يحمل تصريحا للتنقل، وأن يكون أبا أو أما، جدا أو جدة.
أو أن يكون أخا أو أختا، عما أو عمة، خالا أو خالة، مع وجود ما يثبت صلة القرابة أثناء الخروج، والتقيد بتعليمات وزارة الداخلية، وتجنب اصطحاب الأطفال إلى مراكز التسوق.
كانت هذه تفاصيل خبر مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.