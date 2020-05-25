شكرا لمتابعة خبر عن مدى السماح لحامل تصريح التنقل باصطحاب أقاربه تحت سن 15 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق " توكلنا " المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، اليوم الاثنين، أنه بإمكان الأطفال الأقل من عمر 15 عاماً الخروج بدون تصريح برفقة أقاربهم، في حالة الضرورة فقط.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب التطبيق عبر تويتر، حول إمكانية اصطحاب أبناء أخيه تحت 15 عاماً؛ ليجيب التطبيق بأنه يشترط أن يكون القريب يحمل تصريحا للتنقل، وأن يكون أبا أو أما، جدا أو جدة.

أو أن يكون أخا أو أختا، عما أو عمة، خالا أو خالة، مع وجود ما يثبت صلة القرابة أثناء الخروج، والتقيد بتعليمات وزارة الداخلية، وتجنب اصطحاب الأطفال إلى مراكز التسوق.