شكرا لمتابعة خبر عن اختبار 350 ألف طالبًا «عن بعد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة تقويم التعليم والتدريب علي الغبيشي، اليوم الاثنين، عن إستراتيجية الهيئة والتي تقوم على البقاء في حالة استعداد وجاهزية تامة بحلول تقنية متنوعة.

وأوضح على الغبيشي، أن الهيئة تختبر أكثر من 350 ألف طالب وطالبة عن بعد في منازلهم؛ للحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض الطلبة لأي مخاطر تساعد في انتشار الجائحة، مع توفير البديل لمن لا يتمكن من إجرائه عن بعد.

وقال متحدث هيئة التقويم، أن الطلاب سيحصلون على فرص قبول عادلة ومعيار موحد على مستوى المملكة؛ فيما أطلقت الهيئة خدمة توثيق معلومات المختبر اللازمة لأداء الاختبار دون الحضور إلى المقرات، كما كان الحال في السابق، كما تم تجهيز مواد تعليمية مجانية للتدرب على أسئلة الاختبارات التحصيلية والتعرف على مفاهيمها وأسلوبها.