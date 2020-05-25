شكرا لمتابعة خبر عن غياب العابرين عن جسر الملك فهد لأول مرة منذ افتتاحه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غاب العابرون عن جسر الملك فهد لأول مرة منذ افتتاحه عام 1407؛ فيما شهد بالعام الماضي عبور 56 ألف مسافر في أول يوم من عيد الفطر، بينما كان رابع يوم العام الماضي هو ثالث أعلى إحصاء منذ افتتاحه، حيث شهد عبور 121 ألف مسافر.

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، في عام 2019، أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عاماً بلغ أكثر من 382 مليون مسافر بمعدل (74000) مسافر يومياً، وفي العام نفسه سجل الجسر أعلى رقم عبور منذ افتتاحه، إذ بلغ عدد المسافرين في العام 2019 عن طريق جسر الملك فهد 2918993 مسافراً.

ولم يغلق الجسر منذ افتتاحه أمام العبور غير مرتين؛ الأولى عام 2011 في خضم الأحداث التي شهدتها البحرين، والثانية مساء السبت الـ7 من شهر مارس عام 2020 بعد تفشي الفيروس المستجد في عدد من البلدان حول العالم.