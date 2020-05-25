رسمياً .. “توكلنا” يضيف خاصية السماح بالمشي خلال منع التجول .. وهذه مدة التصريح

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أعلن تطبيق توكلنا إضافة خاصية السماح بممارسة رياضة المشي في المحيط الخاص لمدة ساعة في اليوم خلال فترة منع التجول الكلي.

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وكان تطبيق توكلنا قد شدَّد في ردوده على متابعيه عبر حسابه بتويتر ‪ على أن تعديل مكان السكن مرة واحدة شهريًّا ؛ إذ لا يسمح التطبيق بالتعديل على مكان السكن إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق

ويهدف تطبيق «توكلنا»، إلى مواجهة جائحة كورونا، والتيسير على أصحاب الحاجات الضرورية خلال فترة منع التجول.

ويأتي «توكلنا»، في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار الفايروس.

