أنباء عن هروب شعيب راشد إلى تركيا

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أفادت مصادر، بهروب الإعلامي الكويتي شعيب راشد إلى تركيا، وذلك بعد أن عثر الأمن على معلومات تؤكد قيامه بتمرير معلومات حساسة عن الكويت لصالح الأمن القطري.

ويأتي ذلك في أعقاب تدخل شعيب في شأن القضاء السعودي ومحاولة التشكيك في نزاهته وتعليقه على إعلان أبناء جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم.

وفي وقت سابق تسببت آية قرآنية نشرها الإعلامي الكويتي في حالة من الجدل حيث اتهم بالإستهزاء بالقرآن الكريم.

ونشر شعيب آية قرآنية من سورة “الأعراف” تقول “الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ”، وتشيرالآية القرآنية إلى النبي شعيب عليه السلام، إلا أن النشطاء وجدوا فيها استهزاء بالقرآن الكريم.

