الجوازات: لا تعديل على تأشيرة الخروج والعودة.. والإلغاء ممكن

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن التعديل على تأشيرة الخروج والعودة، لكن يمكن إلغاؤها.

وذكرت الجوازات -عبر حسابها بتويتر- أنه إذا تم إصدار التأشيرة لا يمكنك التعديل، ويمكن الإلغاء عبر منصة (أبشر) الخاصة بصاحب العمل.

وأشارت الجوازات إلى أنه في حال إلغاء التأشيرة فإن الرسوم غير مستردة.

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جاء ذلك ردًّا على استفسار من مقيم استخرج تأشيرة خروج وعودة لمدة شهرين، متسائلًا: «هل يمكن تمديدها عن طريق الكفيل؟ أم يجب إلغاؤها ثم إصدار تأشيرة أخرى بمدة أطول؟! علمًا بأن الإقامة سارية لمدة عام من الآن».

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