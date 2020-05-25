الجوازات: لا تعديل على تأشيرة الخروج والعودة.. والإلغاء ممكن

حالة تمنع استرداد الرسوم
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن التعديل على تأشيرة الخروج والعودة، لكن يمكن إلغاؤها.
وذكرت الجوازات -عبر حسابها بتويتر- أنه إذا تم إصدار التأشيرة لا يمكنك التعديل، ويمكن الإلغاء عبر منصة (أبشر) الخاصة بصاحب العمل.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال إلغاء التأشيرة فإن الرسوم غير مستردة.
جاء ذلك ردًّا على استفسار من مقيم استخرج تأشيرة خروج وعودة لمدة شهرين، متسائلًا: «هل يمكن تمديدها عن طريق الكفيل؟ أم يجب إلغاؤها ثم إصدار تأشيرة أخرى بمدة أطول؟! علمًا بأن الإقامة سارية لمدة عام من الآن».
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