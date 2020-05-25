الدفاع المدني: 5 أسباب وراء مخاطر الألعاب النارية على الأطفال

حذر الدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال، خاصةً في مواسم الأعياد والمناسبات.

وأوضح الدفاع المدني، عبر فيديوجراف نشره على حسابه بتويتر؛ أن الألعاب النارية تشكل خطرًا على الأطفال لعدة أسباب؛ منها:

أولًا- عدم المبالاة أو الإهمال؛ إما من الوالدين أو المرافقين للأطفال.

ثانيًا- نوعية الألعاب النارية: فأغلبها مضرة ودرجة حرارتها مرتفعة وسريعة الانفجار.

ثالثًا- قرب جسم الطفل من الألعاب ومكان الاشتعال قد يؤدي إلى إصابته.

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رابعًا- الألعاب النارية قد تصيب الأطفال بحروق خطيرة، فيجب إبعادهم عنها، وقد تؤذي الأذن مسببة صممًا جزئيًّا أو كليًّا.

خامسًا- انفجارات الألعاب النارية قد تسبب نوبات ذعر للأطفال الحساسين، وقد يسبب للأطفال عمومًا إصابة مباشرة في العين أو اليد.

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