، أسعار النفط تُعاود الارتفاع.. وبرنت 35.22 دولارًا للبرميل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تداولت العقود الآجلة للخام الأمريكي للشهر نفسه بزيادة 0.35%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجعها الجمعة الماضية بسبب مخاوف من تزايد حدة التوتر بين بكين وواشنطن.

بحلول الساعة 08:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر يونيو بارتفاع نسبته 0.26% إلى 35.22 دولارًا للبرميل.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي للشهر نفسه بزيادة نسبتها 0.35% إلى 33.51 دولارًا للبرميل.

ووفق "روسيا اليوم" كانت أسعار الذهب الأسود قد تراجعت الجمعة الماضية في ظل مخاوف من تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة؛ إذ إن بكين تخطط لإقرار مشروع قانون بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ؛ مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الصين من قِبَل واشنطن.

ومشروع القانون حول هونغ كونغ مُدرَج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب الصيني. وأيدت رئيسة إدارة هونغ كونغ، كاري لام، النظر في مشروع القانون، قائلة إن اعتماده لن يؤثر على حقوق وحريات سكان هونغ كونغ.النفط أسعار النفط