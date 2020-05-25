، حالة تشمل 8 محافظات.. نشاط للرياح والأتربة المثارة على مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية وتستمرّ حتى الساعة التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، والجموم، والكامل، وبحره، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.



وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد