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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، والجموم، والكامل، وبحره، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 10:57 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية وتستمرّ حتى الساعة التاسعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، والجموم، والكامل، وبحره، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.
، حالة تشمل 8 محافظات.. نشاط للرياح والأتربة المثارة على مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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