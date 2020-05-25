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كورونا والعالم.. أكثر من 345 ألف وفاة والإصابات تتجاوز 5,4 مليون

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محمد بن مسعود - الدمام - هوبكنز: أكبر عدد في الولايات المتحدة بمليون و643,5 ألفًا ثم البرازيل

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد الوفيات بفيروس في العالم بلغ 345064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.

ووفق روسيا اليوم حسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعًا في تتبع انتشار جائحة كورونا: فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألفًا في اليوم السابق.

وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألفًا) ثم البرازيل (363,2 ألفًا) وروسيا (344,4 ألفًا).فيروس كورونا الجديد

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 10:15 AM

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هوبكنز: أكبر عدد في الولايات المتحدة بمليون و643,5 ألفًا ثم البرازيل

كورونا والعالم.. أكثر من 345 ألف وفاة والإصابات تتجاوز 5,4 مليون
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.

ووفق روسيا اليوم حسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعًا في تتبع انتشار جائحة كورونا: فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألفًا في اليوم السابق.

وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألفًا) ثم البرازيل (363,2 ألفًا) وروسيا (344,4 ألفًا).

الكلمات المفتاحية

، كورونا والعالم.. أكثر من 345 ألف وفاة والإصابات تتجاوز 5,4 مليون ،
المصدر : الخليج 365

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