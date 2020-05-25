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سجلت المكسيك، اليوم، 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68 ألفًا و620 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها، أنه تم تسجيل أيضًا 215 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و394 حالة.فيروس كورونا الجديد
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 10:02 AM
وزارة الصحة: ارتفع إجمالي الإصابات إلى 68 ألفًا و620المكسيك.. 2764 إصابة بكورونا و215 حالة وفاة
سجلت المكسيك، اليوم، 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68 ألفًا و620 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها، أنه تم تسجيل أيضًا 215 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و394 حالة.
، المكسيك.. 2764 إصابة بكورونا و215 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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