محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي المصابين لـ3042 حالة والوفيات 57 سجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3042 حالة، وعدد الوفيات إلى 57، مشيرة إلى تعافي أكثر من 96 في المئة من المرضى ما يعادل 2928 شخصًا.فيروس كورونا الجديد تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بكورونا وحالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-25 سجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3042 حالة، وعدد الوفيات إلى 57، مشيرة إلى تعافي أكثر من 96 في المئة من المرضى ما يعادل 2928 شخصًا. Advertisements 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 09:16 AM ارتفع إجمالي المصابين لـ3042 حالة والوفيات 57 ارتفع إجمالي المصابين لـ3042 حالة والوفيات 57 سجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3042 حالة، وعدد الوفيات إلى 57، مشيرة إلى تعافي أكثر من 96 في المئة من المرضى ما يعادل 2928 شخصًا. ، تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بكورونا وحالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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