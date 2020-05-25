شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ممرضة تضع الحناء لمريضة في أول أيام العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، قيام ممرضة سعودية، بوضع الحناء على يد مريضة مسنة في أول أيام عيد الفطر.

وتبين أن المسنة اعتادت وضع الحناء في كل عيد، ولم تتمكن هذا العام من القيام بذلك بسبب مرضها.

وبادرت الممرضة بتلبية رغبة المسنة وقامت بوضع الحناء لها حتى تشعر بالسعادة.