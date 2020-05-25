شكرا لمتابعة خبر عن أول إجراء من " الموارد البشرية " بخصوص واقعة حارس الأمن بسكاكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقوفها على حالة حارس الأمن الذي حرقته أشعة الشمس، أثناء تأدية مهام عمله بإحدى أسواق مدينة سكاكا.

وأكدت الوزارة أنه تم أخذ جميع الإفادات اللازمة، وضَبْط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإلزامها بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

وكانت أمانة الجوف، قد علقت على الواقعة، موضحة أن إزالة غرفة حراس الأمن جاءت من منطلق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوه البصري.