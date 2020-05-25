شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعلن تكفله بغرفة خاصة مكيفة لحارس الأمن الباكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):أعلن مواطن تكفله بتخصيص غرفة خاصة مكيفة لحارس الأمن في حي سكاكا، الذي غلبته دموعه أثناء وقوفه تحت أشعة الشمس في صباح أول أيام العيد لأداء مهام عمله.
وعبر وسم " دمعة أحمد غالية " قال المواطن: " سأتكفل بغرفة خاصة مكيفة لأحمد بإذن الله، الدولة متكفلة بك يا أحمد بس لا تنزل دمعتك " .
وكان حارس الأمن قد أوضح أنه تم إزالة الغرفة التي اعتاد الجلوس فيها ووُضع كرسي بديلًا عنها.
يذكر أن أمانة الجوف، قد علقت على الواقعة، موضحة أن إزالة غرفة حراس الأمن جاءت من منطلق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوه البصري، وحفظ سلامة حراس الأمن مع جائحة كورونا.
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