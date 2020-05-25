محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني: الفرق تلقت بلاغًا وباشرت الموقع وتم إخراجهم متوفين انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته. الدفاع المدني الدفاع المدني 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 08:59 AM Advertisements الدفاع المدني: الفرق تلقت بلاغًا وباشرت الموقع وتم إخراجهم متوفين أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته. الكلمات المفتاحية ، أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش ،

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