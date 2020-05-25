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كورونا.. الصين تسجل 11 إصابة جديدة بالفيروس

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محمد بن مسعود - الدمام - العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي 82985 حالة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس في البر الرئيسي حتى يوم الأحد.

وقالت اللجنة في بيان: إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، وكانت عشر من تلك الحالات في منغوليا الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وأعلنت اللجنة أيضًا عن 40 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 36 حالة قبل يوم؛ فيما بلغ حتى الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البر الرئيسي 82985 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 08:51 AM

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العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي 82985 حالة

كورونا.. الصين تسجل 11 إصابة جديدة بالفيروس
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى يوم الأحد.

وقالت اللجنة في بيان: إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، وكانت عشر من تلك الحالات في منغوليا الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وأعلنت اللجنة أيضًا عن 40 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 36 حالة قبل يوم؛ فيما بلغ حتى الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البر الرئيسي 82985 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الكلمات المفتاحية

، كورونا.. الصين تسجل 11 إصابة جديدة بالفيروس ،
المصدر : الخليج 365

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