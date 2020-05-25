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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1051 حالة مؤكدة.
وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت إثر إجراء 167 تحليلاً مخبريًا ، لافتًا النظر إلى أن عدد حالات المتعافين بلغ 917 حالة، في حين أن عدد حالات المتوفين بقي على ثبات وهو 48 وفاة.
وأضاف البيان أن محافظة تونس بها العدد الأكبر من المصابين بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ100 إصابة.تونس فيروس كورونا الجديد
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 08:22 AM
عدد حالات المتعافين 917 والمتوفين ثابتة عند 48 وفاةارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 1051
أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1051 حالة مؤكدة.
وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت إثر إجراء 167 تحليلاً مخبريًا ، لافتًا النظر إلى أن عدد حالات المتعافين بلغ 917 حالة، في حين أن عدد حالات المتوفين بقي على ثبات وهو 48 وفاة.
وأضاف البيان أن محافظة تونس بها العدد الأكبر من المصابين بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ100 إصابة.
، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 1051 ،
المصدر : الخليج 365
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