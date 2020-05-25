الصين تهدد: إما التعاون الجماعي أو الحرب

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أكدت الصين أن التعاون بينها وبين أمريكا يعود بالنفع على كلا البلدين وإن المواجهة تعود عليهما بالخسارة، محذرة من استمرار الحرب الباردة.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي، وإن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي.

وأكد على أن بكين واشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة”، مشدّدًا على أنّ “للأسف، هناك “فيروس سياسي” في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الدمار الناجم عن وباء “كورونا”.

يشار أن العلاقات بين الصين وأمريكا يسودها الجمود والتوتر بعد انتشار جائحة كورونا في مدينة ووهان، واتهام واشنطن لبكين بالتأخر في الإبلاغ أو افتعال ذلك في المختبر وإحراقه عمدا.

