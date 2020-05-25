وسط أجواء إيمانية.. مواطنون ومقيمون يؤدون صلاة عيد الفطر بمنازلهم (صور)

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وثق عدد من المواطنين والمقيمين أداءهم صلاة عيد الفطر هذا العام بمنازلهم، بعد إيقاف الصلاة بالمساجد ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس “كورونا”.

وأظهرت صور متداولة أداء أفراد بعض الأسر صلاة العيد في مصليات صغيرة أقاموها داخل منازلهم، وسط أجواء إيمانية، وذلك تعظيماً لشعيرة صلاة العيد، عملاً بقوله تعالى: “ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”.

وأوضح عدد من ناشري الصور أنهم حرصوا على أداء الصلاة مع والديهم وأشقائهم، والبعض الآخر مع أبنائهم..، لافتين إلى أنهم حرصوا على توثيق هذه اللحظات لأنها المرة الأولى في حياتهم التي لم يتمكنوا من شهود صلاة العيد جماعة بالمصليات كعادتهم.

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