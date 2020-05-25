لحرق دهون البطن والجسم.. إليك عدة طرق وأطعمة ومشروبات فعالة

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حدد خبراء صحيون قائمة بأطعمة ومشروبات وسلوكيات لديها القدرة على حرق دهون البطن ودهون الجسم، والتي تؤرق الكثيرين وتضطرهم لاتباع حمية غذائية وممارسة رياضة بانتظام للتخلص منها.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الأطعمة والمشروبات والسلوكيات لديها القدرة على كبح جماح الشهية، كما تحتوي على عناصر غذائية تساعد في خسارة الوزن ومنع تراكم الدهون وإفراغ المعدة.

الماء: شرب كمية كافية من الماء يومياً بانتظام يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون، لما له من قدرة على كبح جماح الشهية وتعزيز الشعور بامتلاء المعدة، كما يساعد شرب الماء قبل الوجبات على تقليل كمية الطعام التي تتناولها، بالإضافة إلى أن الماء البارد يساعد على زيادة عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها في وضع الراحة.

المشروبات البروتينية: تساعد المشروبات والعصائر التي تحتوي على البروتينات على تقليل الشعور بالجوع وتعزيز الشبع، ومن ثم تقليل السعرات الحرارية التي يمكن تناولها، كما أن لديها قدرة على حرق دهون البطن والجسم.

خل التفاح: لديه قدرة على تحسين عملية الأيض في الجسم، وكبح الشهية ومنع تراكم المزيد من الدهون في البطن والكبد،وتقليل سرعة إفراغ المعدة للطعام، ما قد يقلل كمية الطعام التي يمكن للشخص تناولها خلال الوجبات.

الزنجبيل: يساعد الزنجبيل الساخن وفقاً لموقع “ويب طب”، على تسريع عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم، وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

القهوة: غنية بالكافيين الذي قد يساعد على تسريع عمليات الأيض وتقليل كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة.

الشاي الأخضر: غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز حرق الدهون وتسريع عمليات الأيض، كما أنه يحتوي على الكافيين الذي يرفع مستويات طاقة الجسم أثناء ممارسة الرياضة.

الشاي الأسود: يساعد على حرق دهون البطن والجسم بسبب قدرته المحتملة على تسريع عمليات الأيض وتعزيز تكاثر ونمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، والتقليل من السعرات الحرارية المستهلكة يومياً.

زيت جوز الهند: يمكن استخدامه كبديل عن الدهون والزيوت غير الصحية في الأطعمة والمشروبات.

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الحليب والبيض: يمكن من خلالهما إعداد مشروبات بروتينية مغذية بدلاً من المشروبات الغنية بالسكر.

بذر الكتان والأفوكادو: مصدر مهم للألياف الغذائية المفيدة التي تساعد على خسارة الوزن الزائد وكبح الشهية.

الخيار: يمكن استخدامه لزيادة نسبة المعادن والفيتامينات في المشروبات الصحية مع كمية قليلة نسبياً من السعرات الحرارية.

الفلفل الحار: استخدامه في المشروبات والأطعمة يساعد على زيادة حرق الدهون.

يمكن كذلك حرق الدهون من خلال اتباع بعض الممارسات، كالابتعاد عن عصائر الفواكه ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية.

المشي لمدة 30 دقيقة يومياً على الأقل أو ممارسة تمارين القوة مفيد أيضاً لحرق الدهون.

الحصول على قسط كاف من النوم.

كذلك تقسيم الوجبات اليومية وتناول وجبات صغيرة الحجم عددها أكبر خلال اليوم مفيد لعملية حرق الدهون.

يمكن أيضاً استخدام بدائل صحية أثناء ممارسة الأنشطة اليومية..، كاستخدام الدرج بدلاً من المصعد.

الحرص على اتباع حمية غذائية غنية بالبروتينات والألياف، والبعد عن مسببات التوتر، والصيام المتقطع.



