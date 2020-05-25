صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 29.9% من شركة هندية رائدة في إنتاج الأرز

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استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة على 29.9% من شركة دعوات للأغذية المحدودة في الهند والرائدة في إنتاج أرز بسمتي، تماشيا مع استراتيجية سالك للاستثمار في الأرز لتعزيز سلسلة إمداداته وجعلها أكثر قوة.

وشهدت الشركة الهندية نموًا في الإيرادات بأكثر من 20% في آخر 5 سنوات، وتعمل منذ 80 عامًا في أكثر من 80 دولة على إنتاج أجود أنواع الأرز، بإيرادات حوالي 550 مليون دولار في عام 2019. وتمتلك علاماتها التجارية الأبرز “دعوات” و “رويال” مكانة رائدة في الهند والولايات المتحدة بحصة سوقية تبلغ 29٪% و45% على التوالي.

يُذكر أن شركة سالك أنشئت في أبريل 2009م، كشركة مساهمة سعودية مملوكة للصندوق تعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية..، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة.

