كيف تنشئ محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المنزل أو الشركة؟ (فيديو)

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أكد مدير عام شركة موج للطاقة فهد السنبل، أنه يمكن للمواطنين إنشاء محطة في منازلهم أو في الشركات لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، مبيناً أن الطاقة الشمسية يمكنها توفير قيمة فواتير الكهرباء بنسبة 50 %.
وأضاف السنبل في لقائه ببرنامج” يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن محطة الطاقة الشمسية عبارة عن ألواح ومحول..، وتحتاج لمساحة قدرها من 90 إلى 120 متراً مربعاً في المنازل المتوسطة والصغيرة من أجل إنشائها.
وأشار إلى وجود ألواح في الأسواق ويمكن من خلال السوشيال ميديا أو محركات البحث معرفة الجيد منها، وبعد شرائها وشراء المحول يمكن للمواطنين التواصل مع شركة مختصة لمساعدتهم على إنشاء المحطة.
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