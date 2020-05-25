︎ .

‏???? | بماذا كانت تصف الدولة العثمانية البائدة بلاد بني شهر جنوب ‎#السعودية؟ وكيف وقفت قبائل بني غامد وزهران وبلقرن ورنيه في وجه الهجمة التركية المسعورة ضد بيشة؟ حلقة اليوم تُسلط الضوء على شجاعة قبائل الجنوب في حربهم ضد الأتراك الغزاة ???????? 🎥 | بماذا كانت تصف الدولة العثمانية البائدة بلاد بني شهر جنوب #السعودية؟ وكيف وقفت قبائل بني غامد وزهران وبلقرن ورنيه في وجه الهجمة التركية المسعورة ضد بيشة؟



حلقة اليوم تُسلط الضوء على شجاعة قبائل الجنوب في حربهم ضد الأتراك الغزاة 👇🏻 pic.twitter.com/sY8wKarltq — العصملي (@alosmlly) May 23, 2020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شجاعة قبائل الجنوب أمام الغزاة الأتراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.