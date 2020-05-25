شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني أبها": وفاة 3 أشخاص إثر انجراف مركبة في وادي باغش بأبها والان نبدء بالتفاصيل

باشر الدفاع المدني بأبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش رجل وامرأة وطفلة وتم إخراجهم متوفين - نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته - .

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