شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص تباهى بإطلاق النار بالهواء في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة محافظة الخفجي شخص بالعقد الثاني من العمر، تباهى بإطلاق النار في الهواء من خلال سلاح رشاش، وتم التحفظ على الشخص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب وزارة الداخلية عبر حسابها في "سناب شات".

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