شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تعايد أطفال الأسر المتعففة والان نبدء بالتفاصيل

عايدت جامعة الطائف، بالتنسيق مع فريق «غد» التطوعي التابع لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، أطفال الأسر المتعففة من خلال مبادرة «عيدكم مبارك»، الهادفة إلى معايدة أطفال الأسر المتعففة في محافظة الطائف، وتهنئتهم ومُشاركتهم فرحة العيد وتقديم الهدايا لرسم الابتسامة على وجوههم والفرحة في نفوسهم.

وأوضحت عميد خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف د. رنا زيني، أن المبادرة بدأت بمرحلة إعداد المعايدة، ومن ثم أعمال التوزيع على أطفال الأسر المتعففة، مؤكدة حرص المتطوعين على اتباع جميع الإجراءات النظامية والوقائية أثناء قيامهم بمهامهم التطوعية. وكشفت د. زيني أن مبادرة «عيدكم مبارك» استهدفت 50 أسرة مستفيدة، موضحة أن عدد متطوعي المبادرة بلغ 25 متطوعا، قدموا إجمالي 150 ساعة تطوعية تشمل أعمال الإعداد والتوزيع. ونوهت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف بحرص الجامعة، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفرقها التطوعية، على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، وذلك تفعيلاً لمبادرتها «جامعة بلا أسوار»، مشيرة إلى أن من أهداف المبادرة تعزيز القيم الإسلامية وتجسيد روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع.