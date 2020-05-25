شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف بلاغ للهلال الأحمر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وتم تمرير قرابة 24.283 بلاغاً للمراكز التابعة للمنطقة والبالغ عددها 110 مراكز إسعافية، فيما جرى نقل 8739 حالة سواء مرضية أو حادثا ومعالجة أكثر من 10.416 في الموقع. وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض قد رفعت جاهزيتها واستعدادها منذ بداية شهر رمضان الكريم خاصة في ظل جائحة كورونا، من خلال عقد الكثير من الدورات والتدريبات والوقوف على مدى الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية سواء لحالات الاشتباه بفيروس كورونا أو نقل مصابين، إضافة للحالات المرضية والحوادث، والتأكيد أولاً على سلامة منسوبي الهيئة من الفرق الميدانية من خلال أدوات السلامة والوقاية.
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