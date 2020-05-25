شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا «عيد سعيد» لذوي السجناء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

وزعت إدارة سجون المنطقة الشرقية هدايا العيد لذوي السجناء، نيابة عن السجناء، ورسالة معايدة منهم لذويهم خارج السجن، شارك فيها العديد من الجهات والأفراد، ما يدخل البهجة في قلوب أسر السجناء؛ لمشاركتهم فرحة العيد، وخلق طريقة جديدة لتواصل النزيل مع عائلته ومشاركتهم فرحة العيد.

توقف الزيارات

وأكد مدير مديرية السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، أن هذه المبادرة جاءت مشاركة للنزلاء في العيد، وفي هذه الجائحة، ومع توقف الزيارات، فهذه المبادرة عبارة عن نقل تهاني السجناء إلى أسرهم، ومع هذه التهاني هدايا مقدمة لأسرهم، عبارة عن ألعاب، وعلبة شكولاته، مضيفًا

إن صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، حرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قدّمت مبلغًا ماليًا لأسرة كل نزيلة.

Advertisements

عيد سعيد

وقال المتحدث الرسمي لمديرية سجون المنطقة الشرقية النقيب وليد العتيبي: إن المبادرة التي نفذتها سجون المنطقة الشرقية، جاءت بتوجيه من مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، وبمتابعة من مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، موضحًا أن هذه المبادرة جاءت تحت مسمى «عيد سعيد»، وتهدف إلى توزيع المعايدات على أسر النزلاء، ومشاركتهم فرحة العيد.

مساهمات واجبة

وأكد رجل الأعمال م. حامد العرفج: أن القطاع الخاص مهتم بمساهمته مع القطاع الحكومي، وبيّن أن المبادرات التي يستطيع القطاع الخاص المساهمة فيها، تُعد واجبة عليهم عملها ومساهمتهم فيها.