شكرا لقرائتكم خبر عن مبتعثون لـ اليوم: بدائل احتفالية لتخطي آثار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مبتعثون ومبتعثات لـ«اليوم» أن جائحة كورونا لم تمنعهم من الاحتفال بالعيد، عبر التطبيقات المرئية والمسموعة مع أهاليهم وأقاربهم وبث الفرح بهذه المناسبة الغالية على الجميع، في الوقت الذي افتقدوا فيه أداء صلاة العيد والزيارات للأصدقاء وغيرها من مظاهر الفرح مع المجتمع.

وقال المبتعث بندر المطيري من أمريكا: لم تكن المرة الأولى التي نعيش فيها مشاعر عيد الفطر المبارك خارج الوطن ولكنها تجربة مختلفة كليا هذا العام، ومع الأزمة الحالية عملنا على إيجاد بدائل بتوفير موقع للاحتفال بالعيد يأتي له المبتعثون ويحصلون على هدايا لهم ولأطفالهم من السيارة دون الحاجة للنزول وغيرها من المبادرات من خلال التواصل المرئي والمسموع.

وقال المبتعث خالد الجبلي من أمريكا: «الالتزام بالحجر المنزلي لا يمنع الاحتفال والتواصل مع الأهل، ومع هذه الظروف الحالية نعايد أهالينا وأحبابنا عبر برامج الاتصال، وأهنئ القيادة الرشيدة بهذه المناسبة، كما أهنئ والدي ووالدتي وإخوتي وجميع أبناء الوطن».

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وقالت المبتعثة مشاعل باطرفي من بريطانيا: «تجربة العيد بعيداً عن الوطن صعبة خصوصا مع أزمة كورونا، واحتفلنا بالعيد في المنزل بالتزيين وإعداد برنامج منزلي وفطور العيد المعتاد وبعض الأصناف الحجازية كاللبنية والمعمول والغريبة وتقديم العيديات للأطفال إضافة الى التواصل عبر الاتصال المرئي مع أقاربنا في المملكة، وفي كل أزمة نتذكر الهدف الذي أتينا من أجله بالتسلح بالعلم والمعرفة لتمر الأيام بكل سلاسة ولله الحمد».

وقالت المبتعثة موضي الزهراني من أمريكا: «عيد هذا العام استثنائي بكل المقاييس، فيه ابتعدنا عن الآخرين بحكم جائحة كورونا، وافتقدنا صلاة العيد وزيارات الأهل والأصدقاء واختفت تعابير البهجة المتمثلة في التقاء الأهل والأسر والأصدقاء، فبالأمس القريب كان اجتماعنا غاية، واليوم افتراقنا هو الوقاية، ولكننا كمسلمين استقبلنا العيد بروحنا الإسلامية، وابتهجنا وفرحنا وتواصلنا مع أهلنا وأحبتنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي».

وقالت المبتعثة أزهار الحاجي من أمريكا: «هذا العام يعتبر بالنسبة لي أول عيد فطر من ثلاث سنوات أكون فيه بعيدة عن الأهل والأحباب، ورغم الغربة والحجر المنزلي إلا أننا نحاول أن نعيش أجواء العيد باستخدام التكنولوجيا، وهذه الأجواء لن تمحوها جائحة كورونا، وأعايد أهلي وأقول لهم العيد بكم وبقربكم رغم التباعد الاجتماعي، وحتى لو باعدتنا المسافات، أرواحنا تبقى متصلة».