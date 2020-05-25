شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تعايد أطفال الأسر المتعففة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت عميد خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف د. رنا زيني، أن المبادرة بدأت بمرحلة إعداد المعايدة، ومن ثم أعمال التوزيع على أطفال الأسر المتعففة، مؤكدة حرص المتطوعين على اتباع جميع الإجراءات النظامية والوقائية أثناء قيامهم بمهامهم التطوعية. وكشفت د. زيني أن مبادرة «عيدكم مبارك» استهدفت 50 أسرة مستفيدة، موضحة أن عدد متطوعي المبادرة بلغ 25 متطوعا، قدموا إجمالي 150 ساعة تطوعية تشمل أعمال الإعداد والتوزيع. ونوهت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف بحرص الجامعة، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفرقها التطوعية، على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، وذلك تفعيلاً لمبادرتها «جامعة بلا أسوار»، مشيرة إلى أن من أهداف المبادرة تعزيز القيم الإسلامية وتجسيد روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الطائف تعايد أطفال الأسر المتعففة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.